Seis mortos e 51 recuperados de coronavírus em lar de Foz Côa

A Unidade de Saúde Publica (USP) da Guarda indicou hoje que subiu para seis o número de mortes por covid-19 entre utentes do lar da Misericórdia de Foz Côa, onde se registaram já 51 recuperados de 76 infetados.

"Das pessoas recuperadas, seis são utentes, a que se juntam mais cinco funcionários. O número de funcionários recuperados é agora de 11", indicou à Lusa a diretora da USP da Guarda, Ana Viseu.

A responsável adiantou que há mais uma morte a registar: "trata-se de uma mulher de 82 anos que faleceu em ambiente hospitalar e que estava infetada pelo novo coronavírus".

Segundo a USP da Guarda, já morreram seis utentes do lar gerido pela Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa, que estavam infetados pelo novo coronavírus - dois homens e três mulheres, com idades situadas entre os 82 e os 100 anos.

Ana Viseu adiantou que 17 voluntários que prestaram apoio no Lar de Nossa Senhora da Veiga, em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda " todos eles testaram negativo para a covid-19.

Na fase inicial do processo de contaminação naquele lar do Douro Superior havia 69 utentes, dos quais 52 deram positivo para o novo coronavírus.

Num total de 47 funcionários, entre os quais um profissional de saúde, 24 estavam infetados.

Este lar encontra-se em regime de isolamento, tendo já sido alvo de um processo de desinfeção levado a cabo por uma empresa especializada, medida que foi estendida a outros locais daquele concelho do Douro Superior.

O primeiro foco de infeção neste lar foi registado no dia 25 de março.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo deverá anunciar na quinta-feira as medidas para continuar a combater a pandemia.

