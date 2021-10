Seis mortos e 832 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Foram registados em Portugal nas últimas 24 horas 832 novos casos de Covid-19 e um total de seis óbitos na sequência da doença.O número de doentes internados caiu abaixo dos 300. Estão menos 13 pessoas em enfermaria, num total de 299. Em Unidades de Cuidados Intensivos também se registou uma redução para 60 doentes, menos dois que ontem.Há mais 1010 pessoas recuperadas da doença comparativamente a ontem. O número de casos ativos também desceu para 30 021, menos 184 que ontem.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos casos, 317. No Norte foi confirmada a existência de 251 novos casos.A incidência situa-se nos 84,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional. O R(t) está no 1,01.