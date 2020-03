Há seis novos casos suspeitos de coronavírus no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Uma mãe relatou à CMTV o desespero por saber o resultado do teste do filho após quase dois dias de espera.A mulher deixa fortes críticas pela demora em conhecer os resultados. O filho está desde as 10h00 desta quinta-feira no hospital à espera de resultados que já foram adiados diversas vezes e foram agora remetidos para esta sexta-feira.A mãe critica o tratamento que está a ser dado ao filho e garante que outros pacientes já abandonaram a unidade hospitalar assinando um termo de responsabilidade."O enfermeiro disse que o Hospital São Francisco Xavier não está preparado para isto, o meu filho esteve duas horas a ligar para a Saúde 24", explica a mulher. "Ninguém o atendeu", garante justificanddo aida o porquê deste se ter dirigido ao hospital sem indicação prévia.Segundo a mãe, o jovem só não assina o termo de responsabilidade por receio uma vez que tem uma filha menor em casa.