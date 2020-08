Seis orcas surpreendem turistas na praia de Benagil, em Lagoa

Uma embarcação turística observou esta sexta-feira de manhã seis orcas a cerca de sete quilómetros da praia de Benagil, em Lagoa.

Os mamíferos teriam entre seis e oito metros de comprimento, dois dos quais seriam machos e quatro seriam fêmeas.

O barco manteve sempre uma distância de segurança dos animais, respeitando a lei.



Este é o segundo avistamento de famílias desta espécie de cetáceos no Algarve no espaço de duas semanas.



Os animais marinhos de grandes dimensões seguiram viagem para sudoeste e continuaram a ser avistados até Sagres.



A razão de se aproximarem tanto da costa estará relacionada com a procura de atum para se alimentarem.