Seis passageiros do cruzeiro MSC Splendida infetados com Covid-19

Seis passageiros do cruzeiro MSC Splendida testaram positivo à Covid-19, revelam as autoridades de saúde que garantem que os doentes não seguiram viagem.



O Jornal da Madeira avança que as infeções foram detetadas durante a testagem ao vírus que é obrigatória no desembarque de passageiros no Funchal, na Madeira.





Para além dos doentes, 18 pessoas foram identificadas como contactos de risco e estão a cumprir o isolamento profilático num hotel da Madeira. Se o resultado do próximo teste for negativo podem terminar a quarentena obrigatória na próxima terça-feira.As autoridades de saúde garante que foram seguidas todas as regras do plano de contingência da região.