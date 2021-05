Seis trabalhadores agrícolas do Zmar realojados por empresas

Um dos 28 imigrantes que se encontrava no Zmar, em Odemira (Beja), já foi esta sexta-feira realojado e mais cinco "estão a ser agora", para "residências disponibilizadas por empresas", revelou à agência Lusa fonte da câmara.

"Uma pessoa foi realojada hoje e cinco estão a ser agora", disse a fonte ao final da tarde desta sexta-feira, indicando ainda que, no sábado, "mais duas pessoas" vão ser realojadas.

Segundo a fonte contactada pela Lusa, com o realojamento deste grupo de oito pessoas, no sábado ficarão 20 trabalhadores agrícolas no complexo turístico Zmar, inclui "as duas famílias com as crianças" que tinham sido transportadas para o empreendimento.