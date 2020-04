Seis idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia estão infetados com coronavírus. Este balanço surge depois de terem sido realizados 95 testes aos utentes e funcionários desta unidade sénior.Os utentes infetados foram colocados em isolamento para cumprirem o período de quaretena.Recorde que foi neste lar, na passada segunda-feira, que morreu uma idosa infetada com Covid-19. A mulher tinha sido internada no Hospital da Guarda depois de apresentar sintomas.