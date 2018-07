Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seixal apoia fim da concessão ferroviária à Fertagus

Fertagus assegura a ligação ferroviária entre a Margem Sul e Lisboa, atravessando a Ponte 25 de Abril, num percurso de 57 minutos entre Setúbal e Roma-Areeiro.

A Câmara do Seixal vai apoiar o manifesto pelo fim da concessão da exploração do transporte ferroviário à Fertagus e a integração da empresa na CP, uma decisão aprovada na reunião camarária de quarta-feira, indicou esta quinta-feira a autarquia.



"Com o terminar do contrato de concessão à Fertagus, em 2019, está aberta uma oportunidade de terminar com esta experiência, integrando este serviço na CP", referiu em comunicado o presidente do município do Seixal, Joaquim Santos (PCP).



Segundo o autarca, o atual serviço ferroviário utiliza comboios públicos, circula em linhas e estações públicas, mas "é explorado por um operador privado".



"O Estado assume os custos, a Fertagus recebe as receitas e ainda se recusa a pagar à Infraestruturas de Portugal a taxa de circulação devida", frisou.



Para Joaquim Santos, a integração da empresa privada na CP é vantajosa a vários níveis, não só para o país, como para os utilizadores e trabalhadores.



"Ganha o país, que vê reduzida a apropriação de recursos públicos em favor dos grupos privados. Ganham os utentes pois passam a pagar menos, a ter acesso ao passe intermodal e ao estacionamento gratuito junto às estações. Ganham os trabalhadores da Fertagus que, ao serem integrados na CP e na Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, melhoram as suas condições de trabalho, rendimentos e direitos", explicou.



O presidente referiu ainda que o fim desta Parceria Público-Privada (PPP) vai ajudar a promover "uma maior utilização do transporte público" e a consequente "redução do transporte individual, descongestionando a rede viária e a Ponte 25 de Abril".



O manifesto foi criado pela Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul e reúne o apoio de 200 entidades, entre as quais comissões de utentes, sindicatos, autarquias e personalidades da cultura, música e desporto.



O documento foi entregue, a 17 de julho, na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, ao vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão e aos grupos parlamentares.



Na ocasião, um dos membros da comissão, Marco Sargento, disse à agência Lusa que "o Governo assumiu estar a analisar este assunto", mas ainda não tinha "uma decisão tomada".