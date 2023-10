Acabou o secundário em Ciências e Tecnologias com média de 18.7 e rumou a Lisboa para estudar engenharia informática no Instituto Superior Técnico (IST) . David Ferreira, de 19 anos, nasceu em Almeirim, Santarém, e sempre se destacou por ser bom aluno.



O dinheiro que recebeu em bolsas de mérito e sociais permitiu-lhe pagar as despesas do primeiro ano de curso na capital. Admite viver "sem luxos" e com "alguma sorte", tendo em conta que não precisou de recorrer aos pais para progredir nos estudos.



David faz parte dos mais de 77 mil estudantes que receberam bolsas de estudo no ano letivo de 2022/2023. Este novo ano não lhe trouxe os mesmos apoios e, por isso, o jovem assume que terá de viver com a ajuda das poupanças que fez no último ano.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.10.2023, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento