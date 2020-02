Sem par para o Dia dos Namorados? Site procura dez solteiros para encontro “às cegas” em Lisboa

Um site de encontros está à procura de dez solteiros para um encontro ‘às cegas’. As inscrições podem ser feitas até dia 13 de fevereiro, véspera do Dia dos Namorados.



Dos candidatos, o portal felizes.pt irá escolher cinco pares com gostos semelhantes para participarem no workshop com que mais se identifiquem.





As opções são os workshops de cozinha, fotografia, bar-tender ou jardinagem. Para serem escolhidos, os candidatos só precisam de se registar e responder a três perguntas: qual o workshop que gostavam de fazer, o porquê dessa escolha e deixar o contacto.Segundo informação do site, esta candidatura poderá ser feita até ao dia 13 de fevereiro. Os workshops vão acontecer em Lisboa.