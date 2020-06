Sem planos para hoje à noite? Ponha os olhos no céu e assista ao eclipse lunar

Se não tem planos para esta sexta-feira à noite, aproveite para olhar para o céu porque hoje é dia de eclipse lunar.



De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), a lua vai nascer já eclipsada, pelas 20h52 e terá a duração de 1h18. O único satélite natural da Terra vai apresentar uma ligeira variação do seu brilho que será, no entanto, dificilmente notada.





"A lua sai da penumbra pelas 22h06 numa altura em que ainda está bem baixa no horizonte (altura da lua=11º) e com o azimute de 130 º (contado de Norte para Este)", informou o OAL.O fenómeno poderá ser observado a partir da Austrália, Antártida, Ásia, Europa, África, leste da América do Sul, do sul do Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico Ocidental.

Se acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o eclipse penumbral da Lua é um fenómeno astronómico que ocorre quando a Lua entra na região da penumbra da Terra, e resulta numa variação do brilho da Lua que dificilmente é notada. Tal acontece quando a Lua, em fase de Lua cheia, passa nos seus nodos ou na sua proximidade.