Semáforos de volta às praias portuguesas

As praias portuguesas vão voltar a ter semáforos para controlar a lotação. O ‘verde’, ‘amarelo’ e ‘vermelho’ voltam, mas os níveis de lotação associadas a estas cores vão sofrer alterações: o semáforo estará verde quando o areal tiver até 50% da ocupação, de 50 a 90% terá semáforo amarelo e com o areal acima de 90% da lotação, será mostrado o semáforo vermelho.

A Polícia Marítima vai poder multar quem não usar máscara nos acessos às praias, nos restaurantes, balneários e paredões, e serão proibidos jogos de raquetas no areal. As multas vão dos 50 aos 100 euros.

O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira prolongar a situação de calamidade em território continental até ao dia 30 deste mês. Após a reunião, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que a atividade de diversão itinerante e os parques infantis e aquáticos privados vão poder entrar em funcionamento nos concelhos do continente incluídos no nível mais avançado do plano de desconfinamento.



Governo manda recuar Lamego e Arganil

Os concelhos de Lamego e Arganil vão recuar no desconfinamento e passam para a fase 3 (limite de 4 pessoas por mesa no café e de 6 na esplanada). Resende continua na fase 2, a mesma para a qual passa a freguesia de São Teotónio (Odemira).



Os concelhos de Cabeceiras de Basto, Carregal do Sal e Paredes vão avançar para a quarta fase de desconfinamento, a par da generalidade do País, tal como a freguesia de Longueira-Almograve, em Odemira.