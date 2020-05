Semáforos vão controlar as entradas nas praias e cada chapéu-de-sol terá limite de pessoas

A entrada nas praias vai ser controlada, na época balnear deste ano, através de um sistema de sinalização tipo semáforos. A medida está a ser trabalhada pelo Ministério do Ambiente, como uma das soluções possíveis para controlar o acesso às praias no verão, e tem em vista dar informação sobre a afluência de pessoas no areal.

Cada chapéu-de-sol terá um limite máximo ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento