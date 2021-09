Semana arranca com chuva, trovoada e vento forte

O Instituto Português do Mar e da Astmosfera (IPMA) prevê uma segunda-feira marcada por chuva, vento e trovoada.



No litoral Norte e Centro o céu vai estar muito nublado, havendo a possibilidade de existência de chuva, trovoada e vento forte, tendência que se pode intensificar ao final da tarde. Os termómetros vão sofrer uma pequena alteração pelo que a temperatura mínima sobe e a máxima desce.



Segundo comunicado do IPMA, para Lisboa e para o Porto são esperados aguaeiros fracos, véu muito nublado e chuva ao final da tarde desta segunda-feira. As temperaturas máximas vão sofrer uma descida.



As previsões apontam para ondas com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros, a temperatura da água do mar estará entre os 18 e os 20ºC.