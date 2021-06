Semana arranca com sol e temperaturas máximas a alcançar os 34 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Raso até ao meio da manhã e no final do dia, e vento fraco a moderado do quadrante norte, mais intenso no litoral oeste e nas terras altas.

Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro e pequena subida de temperatura. Para Lisboa são esperadas máximas de 27 graus, 20 para o Porto, 31 para Faro. O distrito mais quente será Évora, com máximas previstas a alcançar os 34 graus, seguida de 33 para Beja e 32 para Castelo Branco.

Risco máximo de incêndio

O concelho de Portimão, em Faro, apresenta esta seguda-feira um risco máximo de incêndio e mais de 50 em nove distritos estão com um risco muito elevado, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou mais de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro em risco muito elevado de incêndio.

Mais de 60 concelhos de Braga, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão também segunda-feira em risco elevado de incêndio.

De acordo com o IPMA, o risco de incêndio vai intensificar-se em parte de Portugal continental pelo menos até ao final da semana.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.