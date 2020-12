"Sempre atentos às novas tendências": Coleção especial do Lidl 'invade' lar de idosos em produção original

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santa Casa M. de Azinhaga (@santacasaazinhaga)

A coleção especial do Lidl tem sido a febre de moda dos últimos tempos e nem os idosos escaparam.A conta de Instagram de Santa Casa de Azinhaga, em Azinhaga, no concelho da Golegã, mostrou como se faz uma verdadeira produção de moda cujo resultado é hilariante. A publicação foi feita esta quinta-feira, dia 3 de dezembro e exibe três idosos vestidos, da cabeça aos pés, com roupa e calçado com a marca do Lidl bem marcada.A fotografia está a tornar-se muito popular nas redes sociais e os elogios pela iniciativa multiplicam-se."Fashion lovers! Hoje fomos apanhados de surpresa! Onde se terão inspirado as nossas estrelas? Sempre atentos às novas tendências!", lê-se na descrição da publicação que acrescenta ainda a hashtag "os 90 são os novos 30".Recorde-se que a loja lançou uma coleção de calçado e acessórios que chegou às lojas portuguesas na passada segunda-feira. São milhares as publicações dos cibernautas que estão a aderir a esta moda.