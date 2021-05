Senhor de Matosinhos assinalado sem romaria devido à Covid-19

As centenárias festas em honra do Bom Jesus de Matosinhos terminaram esta terça-feira, feriado municipal, sem romaria devido ao estado de calamidade em vigor por causa da pandemia de Covid-19. O dia do Senhor de Matosinhos foi assinalado com a habitual missa solene, presidida pelo bispo auxiliar do Porto, António Taipa.

Apesar das restrições, que impedem a habitual romagem de milhares de pessoas à cidade durante três semanas, a eucaristia contou com algumas dezenas no interior da igreja do Bom Jesus, que manteve a ornamentação tradicional com flores naturais, realizada por dezenas de voluntários e fiéis.

O município recorda a história do Bom Jesus de Matosinhos: "Foi no ano 124 que, segundo a lenda, as águas do oceano depositaram na praia de Matosinhos uma belíssima imagem de Jesus na cruz esculpida, poucos anos antes, por Nicodemos, testemunha privilegiada dos últimos momentos da vida de Cristo. Recolhida a imagem na praia pela população, constatou-se, contudo, que lhe faltava um dos braços. Por muitos braços que se tenham mandado fazer aos melhores artífices e carpinteiros, nenhum encaixava de forma perfeita no ombro amputado ou, pura e simplesmente, não era similar ao do lado oposto. Cinquenta anos depois, no ano 174, deambulando pela praia, uma pobre mulher recolhe lenha para alimentar a lareira. Em casa, apercebe-se de que um grande pedaço de madeira teimava em, milagrosamente, saltar do fogo sempre que para ele era lançado. A filha, surda-muda de nascença, falou pela primeira vez e disse à mãe tratar-se do braço que faltava à imagem do Senhor guardado no Mosteiro de Bouças, facto que, de imediato, se confirmou. E assim começou a devoção ao Senhor de Matosinhos".