“Senhor ministro, não nos deixe morrer”: Utentes protestam contra o fecho de serviços do hospital de Chaves

A chuva não demoveu nem esfriou as centenas de utentes de Chaves que este domingo protestaram contra o fecho de serviços do hospital da cidade. "Salvem as pessoas", foi um dos motes, que espelham a revolta dos flavienses. "Fui operado e estou a ser acompanhado pelo médico que me operou há seis anos. Se tirarem daqui a Ortopedia, tenho de ir a Vila Real. Como é que vou, com as minhas condições, a Vila Real? Quase não consigo andar", lamentava-se Viriato Augusto. "Apelo ao senhor ministro da Saúde que se lembre dos pobres de Chaves, que não nos deixe morrer", apelou Iberta Alves, utente do hospital.