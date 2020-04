Sensibilização chega a idosos isolados em Albufeira

Uma ação de apoio e sensibilização destinada a pessoas vulneráveis e isoladas foi ontem desenvolvida no interior do concelho de Albufeira. A iniciativa partiu de um grupo de estudantes de Medicina da Universidade do Algarve e contou com o envolvimento da GNR, Proteção Civil Municipal e Cruz Vermelha.Além de conselhos sobre como agir em tempos de pandemia, os idosos receberam máscaras e um gel desinfetante. Foi ainda feita a avaliação de diversos parâmetros de saúde, nomeadamente com a medição da tensão arterial e dos níveis de glicemia. O objetivo é estender a iniciativa a todos os concelhos algarvios.Segundo dados da Direção-Geral da Saúde, a região contavam ontem com 328 pessoas infetadas, mas seis do que no dia anterior. Doze pessoas já morreram.

