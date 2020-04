Sente falta do barulho do escritório ou do som do mar? Este site é para si

Por estes tempos, já se sabe, permanecer em casa e garantir o isolamento social salva vidas.Mas se é daquelas pessoas que estranham o silêncio dos pássaros na cidade, que sente falta do ruído dos carros, do barulho do escritório ou dos cacilheiros pela manhã, então este site é para si . Para si e para aqueles que estavam habituados a dar um salto no período de lazer até à praia, ouvir gaivotas ou as ondas.No fundo, é um site que é para todos o que gostam de brincar com os ruídos do nosso quotidiano. Pode escolher o ambiente que quer escolher e usar o equalizador temático para descobrir o ‘sound designer’ que há em cada um.