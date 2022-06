O combate à fadiga física ou mental pode ser realizado com o recurso a massagens ou à sauna, com as consequentes vantagens para a saúde e uma sensação de bem-estar. As massagens apresentam benefícios reconhecidos, pois estimulam o sistema circulatório e nervoso permitindo a descontração do corpo. São uma prática recomendada, pelo menos uma vez por semana, no sentido de aliviar a dor nos pontos de tensão e de promover o relaxamento muscular.