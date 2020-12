"Senti-me aliviada e otimista": médica portuguesa toma vacina contra a Covid-19 nos EUA

Sandra Costa e Silva Donahue é portuguesa e foi vacinada contra a Covid-19, nos EUA. É médica e, por isso, tomou a primeira dose esta semana."É uma sensação de alívio e de otimismo. É uma vacina normal, deixou-me uma marca pequena, mas mais nada, por enquanto", disse aoSandra Costa e Silva Donahue, médica que lida com doentes internados com Covid-19, nos EUA. Tem 40 anos, tirou o curso de Medicina em Portugal, mas foi para a Virgínia, nos EUA, em 2009 .Faz parte do grupo de profissionais de saúde que recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer, esta semana. "Primeiro, temos de ler duas ou três páginas com a explicação do que pode acontecer e levamos a vacina. Depois, ficamos 15 a 20 minutos em observação para garantir que não temos efeitos adversos", contou Sandra, que agora vai ter de esperar três semanas até à segunda dose.Não há qualquer registo de efeitos secundários no grupo de Sandra. "Estou tranquila. Temos de começar por qualquer lado e isto é uma luz ao fundo do túnel", acrescentou a médica, referindo que tem "uma pequena marca", tal como pode "acontecer com a vacina da gripe".Apesar de estar vacinada não baixa a guarda: "Faço tudo como antes. Tenho todos os cuidados comigo e com a minha família." Nos EUA, a vacina está a ser distribuída aos profissionais de saúde, mas também aos residentes de lares. "Há um número muito limitados de vacinas e sinto que as pessoas querem proteger-se mas estão cansadas", disse Sandra, que admite que isso faz com que se baixe a guarda. "Já passou tanto tempo que há pouca consistência nos cuidados e isso pode ser um perigo", sublinhou.A Agência Europeia do Medicamento antecipou para 6 de janeiro a reunião em que vai ser discutida a aprovação da vacina da Moderna, o que significa que a Europa poderá ter duas vacinas já no início do próximo ano.O rei Carl XVI Gustaf da Suécia arrasou a controversa estratégia do governo para enfrentar a pandemia, afirmando que o país "falhou" no combate ao vírus e não protegeu devidamente a população.O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, vai ser vacinado hoje e o presidente-eleito Joe Biden será vacinado na próxima semana, para darem o exemplo e mostrarem os americanos que a vacina é segura.Uma forte tempestade de neve que vai atingir nos próximos dias a costa nordeste dos EUA vai obrigar milhões de pessoas a ficarem em casa, ajudando a conter a pandemia, mas, por outro lado, vai prejudicar a distribuição da vacina na região.O governo brasileiro recuou e anunciou que vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa CoronaVac, criticada pelo presidente Jair Bolsonaro.