Sentidos 215 sismos na ilha açoriana de São Jorge

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) identificou mais de 20 mil sismos na ilha de São Jorge, dos quais foram sentidos 215, desde o início da crise sismovulcânica, no dia 19.O "sismo mais energético" ocorreu na terça-feira, à noite, com a magnitude de 3,8 na escala de Richter, sem o registo de vítimas ou de danos materiais. "[Sucedeu] na sequência do que temos transmitido de que esta crise pode passar pela possibilidade de uma erupção ou um sismo mais forte", referiu, esta quarta-feira, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Eduardo Faria."As pessoas têm de se manter em alerta, têm de cumprir com as recomendações das entidades oficiais, manter as medidas de autoproteção bem vivas e presentes para as pôr em prática em caso de necessidade", observou o mesmo responsável.A atividade sísmica registada na parte central da ilha de São Jorge, num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, "continua acima do normal", revelou o CIVISA. A ilha está com o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".