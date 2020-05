Separadores de acrílico para proteger do coronavírus instalados com buracos

O Ministério da Justiça mandou colocar separadores em acrílico nos balcões dos tribunais, para proteger contra a Covid-19, mas as estruturas têm buracos que as tornam ineficazes na prevenção do contágio."É uma afronta à segurança dos oficiais de Justiça e de quem vai aos tribunais. Nem tem um espaço para entregar os papéis, só se os enrolarmos e enfiarmos nos buraquinhos", ironiza António Albuquerque, do Sindicato dos Funcionários Judiciais.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24