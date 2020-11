View this post on Instagram A post shared by Dodot (@dodot_pt)

Esta terça-feira celebrou-se o Dia Mundial do Prematuro e a marca de produtos para bebé Dodot não quis deixar de se aliar a esta causa. O resultado? Milhares de partilhas entre os cibernautas.Através de um vídeo, a Dodot revelou estar solidária com os bebés prematuros e os pais dessas crianças, que são "pequenos lutadores", lê-se. Como forma de ajudar, a marca avançou que ia doar fraldas aos bebés."Ser grande não é uma questão de tamanho" é o mote da campanha e, a marca veio apelar a que os portugueses se unissem à causa, partilhando o vídeo e identificando a Dodot. Desta forma, e por cada partilha feita, a empresa dará um euros à XXS Prematuros.A campanha lançada esta terça-feira fez com que, passadas 24 horas, sejam já centenas as partilhas nas redes sociais. No entanto, a marca também deixa o alerta que o valor máximo doado será de 10 mil euros.Veja o vídeo, aqui: