Já é conhecida a chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira.



O primeiro prémio será no valor de 84 milhões de euros, de acordo com os Jogos Santa Casa.

Números: 7, 14, 21, 26 e 32

Estrelas: 4 e 12

Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.