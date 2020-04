"Será obrigatório o uso de máscara": especialista enumera vantagens de proteção individual contra o coronavírus

O risco de contágio pelo novo coronavírus é menor quando é adotada a máscara. A utilização deste equipamento de proteção individual, no dia a dia, é para um número crescente de especialistas uma prioridade, que terá de ser tomada pelas autoridades.

CM - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que o isolamento das pessoas mais velhas poderá durar até ao final do ano. Terá de ser assim?

- Não só os mais idosos. Todos teremos de estar mais isolados até ao final do ano e isso passa por proteger os mais frágeis. Os idosos nem sempre têm a capacidade de cuidarem de si sozinhos. É necessário um acompanhamento na medicação ou nas refeições. Por isso, quando visitarmos os idosos teremos de estar protegidos com máscaras. A família terá de o fazer para proteger o familiar.

- Teremos de adotar novos hábitos de convivência?

Toda a sociedade tem de adotar uma nova forma de estar. Terá de ser criada legislação. As pessoas têm de ser obrigadas a usar máscara para podermos recomeçar a nossa vida. Um recomeço que, do ponto de vista económico, terá de ser feito mais tarde ou mais cedo. Deveriam de já estar a ser criadas normas para que esse recomeço possa ser feito. Nem que seja com o recurso a máscaras caseiras, temos de o fazer. É necessário serem criadas e impostas regras.

- Como será feito?

- A Organização Mundial da Saúde já demonstrou estar sempre bastante atrasada em relação às recomendações dirigidas à população. Temos peritos, especialistas, excelentes infeciologistas que podem aconselhar o Governo muito bem.



O MEU CASO

Roberto Vieira, treinador de futsal

"Empenhar os filhos e os pais"

Aulas de futsal com recurso ao computador é a solução encontrada no Algarve para envolver as crianças em atividades de grupo, sem que tenham de sair de casa. Uma iniciativa que, explicou o treinador de futsal do Portimonense, Roberto Vieira, "ganhou a rápida adesão de todos". "Estamos a empenhar os filhos mas também os pais", adiantou.

"A ideia surgiu porque não conseguíamos manter o contacto presencial com as crianças, então decidimos recorrer às novas tecnologias para manter a ligação com os mais novos", explicou o treinador.

"O principal objetivo é que não se perca o espírito de amizade. Nesse sentido realizamos esse treino que é não só físico como mental. A prática do futsal, como de qualquer desporto, não é só ganhar e vencer jogos. Procuramos formar homens para o futuro da nossa sociedade", acrescentou.

As crianças estão confinadas em casa e passam grande parte do tempo a jogar no computador, as aulas de futsal surgiram como uma proposta diferente e até os próprios pais decidiram aderir. "Conseguimos também envolver os pais, como é bem visível nas imagens recolhidas", adiantou o treinador que não esconde a emoção ao ver a participação dos mais novos.

"O sistema acaba por funcionar bem. É só marcar uma hora e os miúdos surgem no computador", referiu. "As crianças ficam contentes e participam. Mais do que um treino de futsal acaba por resultar como uma forma de criar amizade das crianças com os treinadores e também com os próprios pais", adiantou Roberto Vieira.