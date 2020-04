"Seria um sinal errado para o País retirar o Estado de Emergência", afirma António Costa

António Costa afirmou esta sexta-feira, numa entrevista à TVI, que retirar o Estado de Emergência seria "um sinal errado para o País".No programa 'Você na TV', o primeiro-ministro português falou sobre as medidas tomadas na área da educação, relativamente ao começo do terceiro período e voltou a sublinhar a importância de nos focarmos no combate à pandemia."O terceiro período vai recomeçar para todos os alunos no próximo dia 14 [de abril]. De uma forma distinta, com muito uso do ensino à distância, reforçado pela componente televisiva", confirmou novamente o Chefe do Governo."Um dos riscos maiores são as pessoas em tratamento, que não têm coronavírus, que não podem deslocar-se às udidades hospitalares", relembrou o primeiro-ministro ao responder a questões sobre o tratamento de doentes não Covid-19.António Costa relembrou as medidas de restrição e contenção ao coronavírus devem ser levadas a sério pelos portugueses, uma vez que "quanto mais nos focarmos, mais cedo nos libertamos dos constrangimentos".Em atualização