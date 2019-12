Serra da Estrela com hotéis lotados mesmo sem neve

Mesmo com pouca neve a Serra da Estrela é destino apetecível para milhares de pessoas na Passagem de Ano. A procura não foi tão grande como em anos anteriores e os hotéis situados a maior altitude ainda têm vagas disponíveis, mas a grande maioria das unidades já estava ontem com lotação esgotada ou com uma taxa de ocupação que ultrapassava os 90 porcento."Os clientes não vêm só pela neve. A região tem mais para oferecer desde a cultura à gastronomia passando pelas Aldeias Históricas, Aldeias do Xisto e desporto de natureza", explica Luís Veiga, administrador do Grupo IMB, que esgotou há uma semana a lotação das suas cinco unidades na região.Os 90 quartos do H2otel, em Unhais da Serra, onde o pacote de réveillon custa, em média, 700 euros por pessoa por três dias em quarto duplo, esgotaram já em outubro. E ao longo da última semana, o mesmo aconteceu com as duas unidades da Covilhã, onde o programa de fim de ano custa 325 euros por pessoa, e nas da Guarda, onde é possível passar o réveillon por 250 euros.Na Pousada Serra da Estrela, entre a Covilhã e as Penhas da Saúde, onde o pacote de fim de ano custa 920 euros por três noites em quarto duplo, a lotação já está praticamente esgotada. Nas Penhas da Saúde, a Pousada da Juventude está cheia, mas o Hotel Serra da Estrela ainda tinha ontem 10 quartos vagos. No Hotel dos Carqueijais e nos chalés de montanha a taxa de ocupação ainda não passou dos 60 %, mas os responsáveis acreditam que esgotará.