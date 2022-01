O inverno não está a ser simpático com os comerciantes e agentes turísticos da região da serra da Estrela, devido à falta de neve. E assim vai continuar pelo menos mais uma semana até porque está prevista a queda de neve, em alguma quantidade, no próximo domingo.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera as previsões para os próximos dias apontam para tempo frio e chuviscos na generalidade do território nacional.