Serra de Sintra com trânsito encerrado devido ao mau tempo

A principal estrada da serra de Sintra, entre os cruzamentos de Azoia e de Portela e Portela Capuchos, foi esta quinta-feira encerrada devido à forte precipitação e intensidade do vento, divulgou a Câmara de Sintra.

A estrada foi encerrada às 17h00 e a interdição vai manter-se até que estejam "repostas as condições de segurança no local", informou a câmara, num comunicado em que apela ainda todas as pessoas "para evitarem qualquer atividade na serra de Sintra", no distrito de Lisboa.

A Câmara de Sintra decidiu também encerrar esta quinta-feira ao público o "Reino do Natal", atendendo às condições meteorológicas.

De acordo com a autarquia, todos os corpos de bombeiros do concelho encontram-se em "estado de alerta laranja" e a Proteção Civil "reforçou a estrutura de resposta operacional para as próximas 48 horas, de forma a garantir o permanente acompanhamento e controlo de todas as eventuais ocorrências".

Foram ainda aumentadas as ações de monitorização, com especial enfoque nas áreas historicamente identificadas como mais sensíveis.

A tomada de medidas de prevenção ativa, vigilância e de planeamento operacional "tem em vista uma resposta antecipada e imediata a possíveis emergências, nomeadamente no que diz respeito à desobstrução de linhas de água em zonas historicamente mais vulneráveis e a salvaguarda de infraestruturas na orla costeira", pode ler-se no comunicado.

A câmara sugere ainda que para mais informações e auxílio em situações de emergência seja contactado o Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra através do número de telefone 800 21 11 13.