Serviço da madrugada da STCP com 360 mil passageiros no primeiro semestre do ano

Rede da madrugada da STCP já transportou um total de mais de sete milhões de passageiros.

12:09

O serviço da madrugada da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) transportou 360 mil passageiros no primeiro semestre deste ano, mais 4% do que em igual período de 2017, informou hoje a operadora.



A rede da madrugada da STCP está em funcionamento desde o ano de 2005, de forma ininterrupta, e já transportou um total de mais de sete milhões de passageiros.



"A adesão das pessoas a esta operação tem vindo sempre em crescendo acentuado nos últimos cinco anos" e "os números prometem continuar a subir", sublinha a STCP, em comunicado, destacando a procura por quem trabalha em horário noturno, por estudantes universitários, "bem como para aqueles que frequentam a 'movida' da Baixa do Porto, sem terem custos acrescidos em termos de estacionamento".



O serviço da madrugada da STCP funciona 365 dias por ano e compreende 11 linhas que garantem, entre a 00h30 e as 06h00, as ligações entre a cidade do Porto e os concelhos periféricos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo.



A maior parte das linhas da rede da madrugada - nove num total de 11 - têm o seu início na avenida dos Aliados, no centro do Porto, todas com partida às 01h00, 02h00, 03h00, 04h00 e 05h00.



No sentido inverso, o serviço começa às 00h30 e faz a última partida às 05h30, com chegada ao Porto às 06h00.