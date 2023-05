Serviço de bares nos comboios da CP retomado e novo operador regularizou salários

A CP -- Comboios de Portugal anunciou esta terça-feira que o novo operador dos bares dos comboios de longo curso já regularizou os salários dos trabalhadores, tendo o serviço sido retomado no dia 04 de maio, segundo um comunicado.

Assim, a transportadora informou que "desde o passado dia 04 de maio, o serviço de bar e cafetaria a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades voltou a estar disponível", destacando que "esta retoma surge após a celebração do contrato entre a CP e a Newrail, o novo prestador de serviços responsável por esta área".

De acordo com a CP, "conforme estipulado no contrato, todos os trabalhadores foram integrados no novo prestador de serviços, garantindo, assim, a continuidade do emprego e a manutenção dos direitos laborais dos colaboradores envolvidos".