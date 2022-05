Serviço de socorro do INEM comprometido em dia de greve da função pública

O serviço de socorro à população prestado pelo INEM, neste dia de greve de função pública, está comprometido porque não foi emitida uma escala de nomeação de técnicos para garantia da manutenção dos serviços mínimos.Há registo de condicionamento no funcionamento das ambulâncias do INEM (AM) e no atendimento nas centrais telefónicas do CODU na sequência dos serviços de emergência gerados pela linha 112. Para já, as zonas mais afetadas estão centradas em Lisboa, margem sul e norte, Algarve e Grande Porto."Vamos enviar uma carta à ministra da Saúde a pedir a demissão da diretora dos recursos humanos do INEM por esta falha estrondosa no esquecimento de nomeação de técnicos para garantia dos serviços mínimos. A azáfama para garantir o apoio ao Rally foi tal que se esqueceram do normal apoio e socorro à população. Esse sim, um apoio que deveria ser garantido 365 dias por ano", disse, ao, Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).contactou a direção de recursos humanos do INEM mas ainda não obteve qualquer esclarecimento.