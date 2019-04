Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Serviço de urgência do Hospital de Beja sem obstetra

As grávidas que necessitarem de cuidados médicos terão de se descolar pelos seus próprios meios a Évora.

Por António Lúcio | 15:40

O Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, está novamente sem médicos obstetras no serviço de urgência.



A situação foi detetada às 8h00 desta sexta-feira e deverá manter-se até às 8h00 deste sábado.



Até lá, as grávidas que necessitem de cuidados médicos terão de se descolar pelos seus próprios meios, aos serviços do Hospital do Espírito Santo, em Évora, que fica a mais de 80 quilómetros.



Desde o início do ano, esta é a segunda vez que o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, encerra devido à falta de obstetras. No dia 31 de janeiro aconteceu a mesma situação, obrigando, pelo menos, duas gravidas a recorrer ao Hospital do Espírito Santo em Évora.



A falta de médicos no serviço de Obstetrícia e Ginecologia é um dos vários problemas com que a Unidade de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) tem para resolver.



O CM pretendeu apurar, junto do Conselho de Administração da ULSBA, que medidas estão a ser tomadas para resolver esta situação e para quando a contratação de mais especialistas em obstetrícia para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, mas não nos foi dado qualquer esclarecimento.