O Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastou 977 milhões de euros em dois anos com as medidas de reforço à segurança e combate à Covid-19. De acordo com dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), citados pela Lusa, 295 milhões de euros destinaram-se à compra de equipamentos de proteção individual, e 346 milhões para financiar os testes para deteção do SARS-CoV-2.









Para as vacinas foram destinados 327 milhões de euros e para os serviços de suporte à vacinação 9 milhões. “De realçar que parte desta despesa foi financiada pela Comissão Europeia, no montante de 247 milhões de euros”, refere a ACSS.

A estes custos somam-se os que resultaram das contratações, prestações de serviço e horas extraordinárias feitas pelos profissionais de saúde. De acordo com a ACSS, o SNS pagou 142 milhões de euros em prestações de serviço e 388 milhões em horas extraordinárias em 2021, ano em que a pandemia levou os profissionais de saúde a baterem o recorde de horas extra. Em dois anos de pandemia, Portugal registou mais de 3,3 milhões de casos de Covid-19 e mais de 21 280 óbitos.



Sétimo com menos mortes



Portugal é o sétimo país da União Europeia com menos mortes atribuídas à Covid-19, segundo os dados do site estatístico ‘Our World in Data’, com uma média diária de 2,02 mortes por milhão de habitantes.





Reforço acima dos 90%







66 casos obrigam 17 milhões a confinar



Os 17 milhões de habitantes da cidade de Shenzhen, na China (onde estão as sedes das gigantes tecnológicas Huawei e Tencent), foram colocados em confinamento após a notificação de 66 novos casos de Covid-19.