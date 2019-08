Serviços mínimos asseguram entrega dos cartões de cidadão

O Governo decretou serviços mínimos para as greves dos trabalhadores dos Registos e Notariado - começam esta segunda-feira e prolongam-se pelo menos até sexta-feira - que poderão afetar o funcionamento das conservatórias e Lojas do Cidadão.



Em comunicado, o Ministério da Justiça esclarece que atividades como a "entrega do Cartão de Cidadão (CC) urgente e extremo urgente, o pedido, emissão e entrega de CC provisório, a realização de casamentos civis agendados antes do aviso de greve, de casamentos civis urgentes, em situação de iminência de parto" ou de morte e a "realização de testamentos ‘in articulo mortis’ (em iminência de morte)" estão garantidos nos serviços mínimos.

Ver comentários