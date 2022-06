Serviços mínimos da CP no dia de São João abrangem urbanos do Porto de manhã

Os serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social para o serviço da CP abrange parte dos comboios urbanos do Porto na manhã do dia de São João, na sexta-feira, segundo a informação da transportadora.

De acordo com a tabela disponível no 'site' da CP - Comboios de Portugal, para a greve convocada para o dia de São João, 24 de junho (sexta-feira), vários comboios urbanos com partida de Porto - São Bento serão cumpridos de manhã, para todos os destinos.

Quanto à linha de Aveiro, na manhã de sexta-feira estão previstas partidas de Porto São Bento às 05:40, 06:50, 07:50 e 08:50, e de tarde às 16:50, 17:45, 18:50 e 19:50 (neste caso, de Porto Campanhã).

Relativamente à linha de Braga, não se realizará o comboio proveniente de São Bento das 00:50 do feriado local de 24 de junho, e de manhã apenas está prevista a realização do comboios das 06:45, bem como, da parte da tarde, às 16:45, 17:40, 18:40 e 19:45.

Se o destino for Guimarães, os comboios a partir de Porto São Bento realizar-se-ão, de manhã, às 07:25 e 08:25, de tarde às 18:25.

Quanto ao Marco de Canaveses, não se realizará o comboio das 00:45, mas está prevista a partida de São Bento, de manhã, dos comboios das 05:30 e 07:30, e de tarde das 16:30, 17:30, 18:30 e 19:30.

Nos sentidos inversos, de Aveiro para o Porto estão previstos, na sexta-feira, comboios às 06:13, 07:18, 08:18 e 09:18, e de tarde às 17:18, 18:18 e 19:18.

De Braga, cidade que também celebra o São João, deverão partir para o Porto, de manhã, os comboios das 06:29 e 08:04, e de tarde às 18:34 e 19:35.

A partir de Guimarães rumo a São Bento estão previstos os comboios das 06:53, 08:53 e 19:53.

Na linha do Marco de Canaveses, partirão comboios para o Porto às 07:13, 08:07 (saída de Penafiel), 08:14, 18:14 e 19:14.

Por conhecer está ainda a decisão do Tribunal Arbitral acerca da greve convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) relativamente à paralisação prevista para a véspera de São João, na quinta-feira (dia 23).

Segundo o presidente do sindicato, a decisão será conhecida na segunda-feira.