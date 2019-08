Serviços mínimos da greve dos motoristas já foram ultrapassados este sábado

O ministro do Ambiente garantiu este sábado que os serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas de matérias perigosas já foram ultrapassados e não se registou qualquer incumprimento da requisição civil decretada pelo Governo.Este sábado verificou-se, "uma média, de 85% das cargas" planeadas, o que representa um crescimento em relação a sexta-feira, afirmou João Pedro Matos Fernandes em conferência de imprensa realizada na delegação da Agência Portuguesa do Ambiente no Porto.Segundo o ministro, houve uma "melhoria muito expressiva" verificada no cumprimento da requisição civil."Ontem [na sexta-feira] houve 12 falhas, hoje não houve nenhuma", assegurou.Os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas.A greve começou na segunda-feira, 12 de agosto, por tempo indeterminado.A paralisação foi inicialmente convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), mas este sindicato desconvocou o protesto na quinta-feira à noite, após um encontro com a Antram sob mediação do Governo.A greve foi convocada com o objetivo de reivindicar junto da Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.No final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, parcial e gradual, alegando incumprimento dos serviços mínimos que tinha determinado.