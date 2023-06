As notas internas atribuídas pelas escolas estão garantidas nos anos com exames, depois de o colégio arbitral ter decretado serviços mínimos para os conselhos de turma dos 9.º, 11.º e 12.º anos. Os serviços mínimos aplicam-se às greves da plataforma nos dias 9, 12, 13, 14, 15 e 16, e do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) de 12 a 16.









