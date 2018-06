Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Serviços mínimos na greve docente

Escolas têm até 5 de julho para avaliar alunos dos 9º, 11º e 12º anos.

Por Bernardo Esteves | 01:30

O Colégio Arbitral decretou esta terça-feira serviços mínimos na greve de professores às reuniões de avaliação. A decisão aplica-se apenas aos 9º, 11º e 12º anos. Os conselhos de turma, para atribuir as notas aos alunos destes anos, terão de realizar-se até 5 de julho.



Segundo o Ministério da Educação, o Colégio Arbitral entendeu que estavam em causa necessidades sociais impreteríveis: "O Colégio Arbitral decidiu pela definição de serviços mínimos, tendo sido sensível aos argumentos apresentados pelo Ministério da Educação de que estavam em causa necessidades sociais impreteríveis nas greves decretadas pelas organizações sindicais para o mês de julho".



Segundo o ME, a decisão obriga os diretores "a recolher antecipadamente todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno".



O Colégio Arbitral (formado por um juiz, um representante do Governo e outro dos sindicatos) decidiu que para aplicar os serviços mínimos, "o quórum deliberativo corresponde à maioria absoluta (metade mais um) da totalidade dos docentes que constituem cada um dos concelhos de turma".



Os sindicatos estavam ontem a analisar a decisão do colégio arbitral. A greve vai continuar a afetar os restantes anos de escolaridade.



Alunos consideram prova mais acessível

Na Escola Quinta das Palmeiras, Covilhã, a generalidade dos alunos considerou a prova de Biologia e Geologia mais acessível que em 2017. Luís Barata repetiu o exame: "Este ano correu melhor".



PORMENORES

Decisivo para medicina

Foram 44 437 os alunos que ontem realizaram o exame de Biologia e Geologia do 11º ano, prova decisiva para a entrada no curso de Medicina.



Exames de línguas

Ontem, houve ainda mais de 23 mil alunos que realizaram diversas provas de línguas e também de Economia A. Os exames em causa foram Francês, Inglês, Espanhol e Alemão.