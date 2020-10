A delegada regional de saúde do Algarve manifestou-se esta quinta-feira preocupada com o surto de Covid-19 na comunidade cigana em vários pontos da região, com mais incidência nos concelhos de Portimão e Albufeira.Ana Cristina Guerreiro adiantou que o Algarve tem 620 casos ativos. O surto que "mais preocupa" está relacionado com 60 casos detetados na comunidade cigana.A disseminação do contágio terá ocorrido através de um pastor que fez várias celebrações religiosas na região.