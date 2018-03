Sete casos de sarampo confirmados no Hospital Santo António

Há ainda 15 casos por confirmar, todos na mesma unidade hospitalar portuense.

18:20

Sete casos de sarampo já foram notificados na região norte, confirmou à Lusa fonte da Direção-Geral da Saúde (DGS), explicando que cinco novos casos confirmados esta quarta-feira são profissionais do Hospital de Santo António, no Porto.



Os cinco casos juntam-se a dois que tinham sido notificados na terça-feira.



A fonte da DGS adiantou que há mais 15 casos em análise.



Na terça-feira a DGS anunciou que foram notificados na região norte dois casos de sarampo confirmados, existindo outros doentes com sinais e sintomas, mas que ainda estão em investigação, sendo aguardados os resultados laboratoriais.



O Hospital de Santo António divulgou também na terça-feira ter internado um profissional daquela unidade de saúde por suspeita de ter contraído sarampo.



O hospital afirmava ter procurado saber de outros casos, incluindo entre pessoal em folga, sendo que no final foram sinalizados "20 casos idênticos, todos em profissionais", sublinhando, porém, não haver ainda qualquer confirmação de que se trata de sarampo.