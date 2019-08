Sete crias de suricata nascem no Zoo. Conheça os pequenos 'Timons' que prometem fazer sucesso

São sete os pequenos 'Timons' que habitam agora no Zoo de Lisboa. O Jardim Zoológico anunciou esta quarta-feira o nascimento de sete crias de Suricata que prometem fazer sucesso.



Os pequenos animais, da mesma espécie que a personagem de sucesso do "Rei Leão", Timon, nasceram no interior dos túneis subterrâneos, construídos pelo grupo na instalação, onde permaneceram nas primeiras semanas de vida.





de rotatividade de tarefas que esta espécie desempenha.





Atualmente, já se vão mostrando a explorar a instalação, sempre junto da progenitora e atentas aos alertas da "sentinela", uma das muitas funções num sistemaEstas pequenas crias surgem com uma pelagem negra à volta dos olhos que "à semelhança de uns óculos de sol protege os seus olhos da radiação solar", diz o comunicado do Jardim Zoológico.No mesmo comunicado o Zoo "desafia os visitantes a pequenas mudanças de comportamento pela proteção da savana africana".