Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete distritos do Norte e Centro em alerta amarelo devido a chuva na madrugada

Esperada forte precipitação nas próximas horas em Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real , Aveiro, Coimbra e Viseu.

00:40

O Instituto do Mar e da Atmosfera emitiu esta quarta-feira um aviso amarelo devido à precipitação forte prevista para as próximas horas em sete distritos do continente. São esperados períodos de chuva, por vezes forte, nas regiões Norte e Centro do País.



Em Viseu, Vila Real, Coimbra o alerta dá conta de previsões de chuva forte entre as 3h00 e as 9h00;



No Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga o mesmo alerta vai desde as 00h00 e as 6h00 desta quinta-feira.



O cenário de chuva deverá manter-se até sábado, com a precipitação a fazer-se sentir, em diferentes momentos e com diferentes intensidades, um pouco por todo o país. A precipitação vem acompanhada de uma descida geral da temperatura. Cidades como Bragança, Guarda ou Covilhã vão ter mínimas de 5 a 6 graus na próxima semana.