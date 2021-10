Sete mortos e 449 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista este domingo mais sete mortos e 449 infetados por Covid-19.O dados revelados no mais recente boletim Epidemiológico da Direção Geral da Saúde mostram que Portugal registou desde o início da pandemia 17 993 vítimas mortais e 1 071 114 casos da doença.Há mais cinco pessoas internadas nas enfermarias (342 no total) e mais quatro doentes em unidades de cuidados intensivos (69 no total).Existem 30 367 casos ativos, mais 110 do que ontem e mais 332 doentes recuperados, totalizando 1 022 754.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de infetados por Covid-19, com 181. A região Norte regista mais 135 infeções.O índice de incidência por 100 mil habitantes é de 101,7 e o R(t) nacional localiza-se nos 0,89.