Sete doentes do Hospital Psiquiátrico Sobral Cid, em Coimbra, estão infetadas com Covid-19, depois de terem sido vacinadas. O surto do novo coronavírus foi detetado na ala feminina do pavilhão dos inimputáveis da unidade hospitalar.A situação foi detetada a meio da última semana, após uma das pacientes ter testado positivo. A mulher foi de imediato transferida para uma enfermaria Covid do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Segundo o diretor do hospital, Horácio Firmino, este caso foi detetado dois dias depois de os doentes terem sido vacinados, o que aconteceu segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Os restantes 90 pacientes que se encontram internados no pavilhão dos inimputáveis foram submetidos a testes, tendo sido detetados mais seis casos na enfermaria feminina.