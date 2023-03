Sete padres na lista de abusadores continuam no ativo no Porto, foi revelado esta sexta-feira.Em comunicado, a Diocese do Porto revela que recebeu uma lista de alegados abusadores com 12 nomes. Quatro dos sacerdotes visados na lista já morreram e um já não pertence à Diocese. As denúncias dos crimes remetem às décadas de setenta e oitenta.Quanto aos sete clérigos vivos, a Diocese revela que foi iniciada uma investigação. "Nos arquivos diocesanos, não se encontra qualquer indício de possíveis crimes de abusos, tal como, aliás, o Grupo de Investigação Histórica já tinha verificado. À Comissão Diocesana para o Cuidado dos Frágeis também não chegou qualquer denúncia relativamente a estes nomes", pode ler-se.A lista dos 12 nomes da Comissão Independente já foi entregue ao Ministério Público pelo bispo da Diocese.