Sete pescadores de Matosinhos retidos no barco por suspeita de coronavírus

Sete pescadores foram hoje retidos na sua embarcação, no porto de Matosinhos, aguardando os resultados dos testes à covid-19 determinados pela autoridade local de saúde pública, disse fonte oficial da Capitania dos Portos do Douro e Leixões.O comandante Cruz Martins, da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, contou à agência Lusa que a Polícia Marítima, atuando a solicitação do coordenador da Unidade de Saúde Pública de Matosinhos, notificou o mestre da embarcação cerca da 01:00 de hoje, de que "não poderia sair do referido porto, nem a sua tripulação desembarcar, até novas determinações, por suspeitas de contaminação pela covid-19".Os testes aos sete pescadores foram realizados ao princípio da tarde de hoje, sem que haja ainda resultados. "A intervenção da Polícia Marítima de Leixões tornou-se imperiosa e urgente. Os pescadores tinham acabado de chegar do mar e era fundamental atuar rapidamente antes que fossem para os seus domicílios", sublinhou Cruz Martins.Durante esta ação, "por solicitação do Delegado de Saúde, e no sentido de esclarecer o histórico de embarque e desembarque dos vários tripulantes a bordo, a Polícia Marítima ouviu o mestre, em auto de declarações. O Delegado de Saúde, mediante as declarações do mestre, decidiu que todos os tripulantes fossem sujeitos ao teste de despiste da Covid-19, tendo hoje sido encaminhados, pelas 12:00, para o Hospital Pedro Hispano", em Matosinhos, refere uma nota de imprensa. De acordo com a mesma nota, a "Polícia Marítima de Leixões acompanhou todo o processo de desembarque dos tripulantes, tendo esta ação decorrido de forma ordeira, sem incidentes".Matosinhos ultrapassou a barreira dos mil infetados pelo novo coronavírus (1.017 casos), segundo informação de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS). Em todos o país, indica a DGS, há 23.864 casos confirmados de infeção e 903 mortos. Relativamente ao dia anterior, há em Portugal mais 23 mortos (+2,6%) e mais 472 casos de infeção (+2%). Das pessoas infetadas, 1.005 estão hospitalizadas, das quais 182 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.277 para 1.329. Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.