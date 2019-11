Setor de viagens continua "virado de pernas para o ar"

"O setor das viagens continua absolutamente virado de pernas para o ar, no que à gestão da segurança dos consumidores se refere", afirmou hoje o presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo (APAVT). Pedro Costa Ferreira referia-se assim à falta de regulamentação que proteja os passageiros em caso de falência das companhias aéreas. E só nos últimos dois anos, já faliram 36 empresas.



Para o dirigente dos agentes de viagens, que falava na cerimónia de abertura do 45º Congresso da APAVT, a solução passa pela criação de "um fundo de proteção a viajantes" que inclua estas empresas.





Trata-se assim de criar para as companhias aéreas um mecanismo de proteção semelhante ao que já existe para as viagens organizadas que, neste momento, conta com 6,5 milhões de euros, tendo crescido mais de 800 mil euros desde janeiro.Aproveitando a presença da nova secretária de Estado do Turismo, Rita Tavares, o presidente da APAVT lançou o desafio: "a segurança do mercado exige que este assunto veja a luz do dia durante esta legislatura".